Edoardo Donnamaria è finito nel mirino dei social per un like di troppo che, secondo gli estimatori dei Donnalisi, potrebbe essere indirizzato ad Antonella Fiordelisi che tra pochi giorni presenterà un nuovo lavoro al suo pubblico.

Edoardo Donnamaria piazza un like contro Antonella? La furia dei Donnalisi

Antonella Fiordelisi sta per presentare la capsule in collaborazione con Shein, il brand cinese sotto accusa per la scarsa qualità dei suoi prodotti. Ed è proprio Edoardo Donnamaria che, piazzando un like ad un articolo del Corriere, ha sollevato l’ira funesta dei Donnalisi.

Edoardo su Twitter ha cliccato like ad un articolo del Corriere che parla proprio di Shein: “Shein, il lato oscuro del re del fast fashion: lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento”.

Secondo i fan, lo speaker radiofonico avrebbe lanciato una frecciatina alla sua ex che sta per uscire con la sua capsule e, per questo motivo, si è portato a casa una pioggia di insulti ed è stato costretto a replicare:

Al mondo ci sono persone che spargono odio e persone che si alimentano di emozioni positive ecco, le prime sono persone di serie B, le seconde sono persone di serie A. Non c’entrano fandom, fazioni e grandi fratelli, è un concetto valido sempre… spread the love. Mi dispiace tanto per voi. Quel like? Forse l’ho messo perché qualcuno ne venga a conoscenza si informi ed eviti figuracce perché comunque ci tengo? no ma guardate pure sempre il marcio.