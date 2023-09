Edoardo Donnamaria fa arrabbiare i Donnalisi per un like “di troppo”: Antonella Fiordelisi in silenzio

Edoardo Donnamaria ha fatto arrabbiare i Donnalisi per aver messo un like ad una fancam con protagonisti alcuni concorrenti che, durante l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, non erano stati clementi nei confronti della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi.

Edoardo è stato sommerso dalle critiche social e, specie su Twitter, il fandom si è scagliato contro di lui fino a costringerlo ad intervenire in merito:

Che bisogno avrei di fare dispetti a qualcuno? Ho solo messo like ad un video dove 10 persone spendono parole meravigliose per me… ripigliatevi la vita va avanti non è tutto una dinamica da prima serata. Quindi non mi possono piacere persone che hanno parlato male della mia ex? Ok! Continuate voi… buona polemica. A me sembra che tu non possa sapere nulla di quello che è successo poi forse mi sbaglio, eh…

Edoardo ha perfettamente ragione, specie quando dice che i fan non sanno assolutamente nulla di ciò che è successo lontani dalle telecamere del GF Vip ma, senza un motivo preciso, si erogano il diritto di saperne quanto i diretti interessati.