Antonella Fiordelisi ha risposto ad un tweet di Cristina Quaranta sulla nuova edizione del Grande Fratello che si è ufficialmente aperta lo scorso 11 settembre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Antonella Fiordelisi “percula” il Grande Fratello: ecco il tweet diventato virale

Cristina Quaranta su Twitter si è complimentata per il cast di questo anno: “Questo sì che è un Grande Fratello! Belli, puri, sinceri. Un in bocca al lupo a tutti”. La ex vippona ha aggiunto anche l’hashtag dello scorso anno: #GFVip.

Pronto l’intervento di Antonella Fiordelisi che ha preso in giro (bonariamente) questa edizione rispondendo al tweet dell’ex coinquilina: “Hai sbagliato hashtag amo”, ha scritto l’influencer.

“Non so usare Twitter”, ha replicato la Quaranta che non si è resa conto del commento scherzoso della sua compagna di reality.

Piaccia o meno, la nuova edizione del Grande Fratello ha deciso di spazzare via il trash dello scorso anno, comprese le dinamiche portate avanti dalla Fiordelisi.

Hai sbagliato hashtag amo❤️ — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) September 15, 2023

Signorini si scusa per il cast dello scorso anno