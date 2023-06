Annalisa e Francesco Muglia si sposano. Dopo i pettegolezzi delle ultime settimane si aggiungono nuovi tasselli sul matrimonio tra la cantante ligure ed il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Ad ufficializzare le nozze erano state le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Savona; adesso è il Corriere della Sera a svelare la location e la data delle nozze.

Annalisa sposa Francesco Muglia: i dettagli sul matrimonio

Il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia è ormai imminente. In merito alle nozze la cantante non si è mai particolarmente sbilanciata adottando la riservatezza classica che la caratterizza. Anche sul futuro marito, ha sempre cercato di proteggerlo dal gossip tenendolo lontano dai riflettori.

Adesso però secondo le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera, il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia dovrebbe tenersi sabato 1 luglio a Tellaro, piccolo borgo sul Golfo de La Spezia, in Liguria. Sebbene manchi una sola settimana al grande giorno, ad oggi non ci sarebbero ulteriori dettagli in merito alla lista degli invitati, né altre informazioni sulla cerimonia.

Era lo scorso maggio quando giunse l’ufficialità sulle nozze della coppia dopo le pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Savona, città natale della cantante. Da quel momento in tanti si erano domandati chi fosse il futuro marito.

Si tratta di Francesco Muglia, 43 anni, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere e ben lontano dal mondo dello spettacolo. Originario di Padova, vive a Genova. Secondo le poche indiscrezioni in merito, il primo incontro tra i due risalirebbe al 2020.