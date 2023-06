Battiti Live ha preso ufficialmente il via in attesa di vederlo in onda su Italia 1 da luglio. Annalisa è salita sul palco cantando prima “Disco Paradise” con Fedez e J-Ax e poi “Mon amour”.

Annalisa commenta un video virale di Mon Amour

Proprio durante l’esibizione di Annalisa, una ragazza del pubblico ha mimato le parole del ritornello a favore di camera: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”.

Il video, naturalmente, è diventato virale dopo pochissimo.



Anche Annalisa lo ha commentato:

Se non ci sfama questo non so cosa 💋 https://t.co/nzgLwMwTpn — ANNALISA (@NaliOfficial) June 21, 2023

La scaletta di sabato e domenica 24 e 25 giugno

La 21esima edizione della manifestazione canora, organizzata da Radio Norba, ha fatto il suo esordio mercoledì 21 giugno 2023 nel capoluogo pugliese.

Di seguito, l’elenco completo degli artisti che si esibiranno nella seconda tappa barese di sabato 24 giugno: Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste.

Infine, ecco i nomi dei cantanti presenti sul palco della terza e ultima tappa nella città di Bari, prevista per domenica 25 giugno: Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron. On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.