Si è celebrato ieri, venerdì 29 giugno, nel massimo riserbo, il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia. Le nozze sono state celebrate presso la Basilica di San Francesco ad Assisi, in attesa del rito civile in programma per domani, 1° luglio a Tellaro, dove si svolgerà una grande festa in cui saranno accolti gli amici di sempre. Ma come si è svolto invece il matrimonio riservatissimo e segreto? A svelare nuovi dettagli ci ha pensato il quotidiano Il Messaggero, che per la popstar ha indicato pochi e selezionatissimi invitati.

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati: tutti i dettagli

Secondo il noto quotidiano romano, Annalisa per il giorno del suo matrimonio avrebbe chiesto esplicitamente ai suoi ospiti di limitare le pubblicazioni sui social, forse in vista di una esclusiva fotografica. Tuttavia non si è fatto attendere il toto-abito e c’è chi è pronto a scommettere che si tratti di un Dolce & Gabbana, stilisti scelti per le sue occasioni più importanti nell’ultimo anno.

Da tempo pare che al comune di Assisi fossero stati chiesti una cinquantina di pass per accedere alla Ztl e permettere agli ospiti celebri – circa un centinaio – di non scendere dalle auto.

A proposito di ospiti, sono stati indicati l’amica Alessandra Amoroso, il suo produttore Davide Simonetta con la fidanzata Veronica Ferraro, qualcuno avrebbe previsto anche la presenza di Fedez e Chiara Ferragni con J-Ax e che potrebbero esibirsi per gli sposi.

In tanti però sostengono che questi nomi celebri potrebbero arrivare sabato a Tellaro, in provincia di La Spezia, dove saranno attesi circa duecento amici, soprattutto celebri, appartenenti al mondo della discografia e della tv, tra cui anche Maria De Filippi.