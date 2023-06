Annalisa depista tutti, sorprende e soprattutto si sposa, con un giorno di anticipo rispetto a quanto svelato dai rumors delle ultime settimane. Mentre in radio, nei locali e nelle manifestazioni canore dell’estate imperversa la sua Mon Amour, con lo straordinario successo che è riuscita a scatenare, divisa tra un lui ed una lei immaginari, Annalisa Scarrone, 37 anni, segretamente baciava il suo sposo, Francesco Muglia, nella Basilica di San Francesco ad Assisi.

Annalisa sposa Francesco Muglia: il matrimonio segreto ad Assisi

Il matrimonio tra Annalisa e Francesco si è svolto nella giornata di ieri, venerdì 29 giugno, come riporta oggi Il Messaggero. I neo sposi hanno scelto di sposarsi ad Assisi, luogo di culto per eccellenza nonché una delle location care al neo marito di Annalisa per l’amicizia che lo lega a uno dei frati del sacro convento. A sposarli è stato padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro.

A metà maggio erano uscite le pubblicazioni mai però confermate dalla coppia, a due anni dalla loro unione. Una relazione nata e cresciuta all’ombra, nella massima discrezione, protetta dalla stampa e dai flash.

“Ad Assisi, dopo il sì infatti la festa per un’ottantina tra familiari e amici è proseguita non distante dalla Basilica, alla Locanda del Cardinale, ristorante in centro”, scrive ancora Il Messaggero, aggiungendo piccoli dettagli di un matrimonio vissuto nel massimo riserbo, proprio in perfetto stile Annalisa.