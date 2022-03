Anastasia Kuzmina e la guerra in Ucraina: “Mi sento inutile e piccola”

Anastasia Kuzmina, insegnante e volto di Ballando con le Stelle, sta vivendo sulla sua pelle il grande dramma della guerra in Ucraina, suo paese di origine. Ospite della trasmissione di Rai1 condotta da Alberto Matano, La Vita in Diretta, la giovane ha svelato come sta vivendo il conflitto innescato dalla Russia e quali sono le sue sensazioni.

Anastasia Kuzmina parla della guerra in Ucraina

La ballerina che nei giorni scorsi si era cancellata dai social proprio perché non in grado di utilizzarli in questo momento difficile, si è detta “impotente” e “inutile” di fronte a quello che sta accadendo, con la paura che amici e parenti possano essere coinvolti da questa immane tragedia.

A La vita in diretta ha raccontato qual è l’attuale situazione che stanno vivendo le persone a lei care in Ucraina:

Ho due nonne e un nonno, mia zia e molti amici lì, alcuni ballerini ed ex compagni di scuola e una mia amica con la quale sono cresciuta che è riuscita a lasciare la città ma non dico per sicurezza dove sta andando. Riesco a rimanere in contatto con tutti perennemente. Ognuno reagisce in maniera diversa. I miei nonni per ora stanno ‘bene’, nel senso che sono vivi e sani.

Anastasia attualmente è in Italia e guardare da qui tutto quello che sta accadendo nel suo Paese non può che provocarle grande sofferenza:

E’ molto difficile, mi sento impotente, inutile e molto piccola. Mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire perennemente come stanno, aiutare le persone a trovare sistemazioni qua in Italia. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo.

