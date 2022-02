Anastasia Kuzmina lascia i social dopo l’attacco della Russia in Ucraina

Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle, ha deciso di abbandonare i social network dopo l’attacco della Russia di Putin contro l’Ucraina. La terribile notizia ha sconvolto il mondo intero, figuriamoci cosa potranno provare – al momento – le persone cresciute in quei posti.

La ballerina, nata e cresciuta a Kiev, poi naturalizzata italiana con il trasferimento ufficiale a Bologna, ha raccontato sui social di stare bene, ma di non voler più utilizzare Instagram per questo periodo così straziante.

Già a fine gennaio Anastasia aveva spiegato di essere particolarmente in ansia per alcuni componenti della sua famiglia che si trovavano ancora Kiev:

I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne.