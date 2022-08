Gli ex allievi di Amici che hanno venduto di più in assoluto (la posizione numero 7 vi sorprenderà)

Prendendo ispirazione da un video di Ludovica Ledger pubblicato su TikTok lo scorso fine luglio (che condivideremo alla fine del nostro articolo per permettervi di visionarlo in serenità), viene stilata la classifica degli ex allievi di Amici che hanno venduto più copie in assoluto.

Al decimo posto troviamo Aka7even con 400mila copie vendute. Proprio di recente, il cantante ha dovuto mettere in pausa il suo tour per un problema alle corde vocali.

Alla nona posizione c’è Riki con 425mila copie vendute.

Ottavo posto per i The Kolors con 560mila copie portate a casa dopo la vittoria ad Amici.

Settima posizione per Mara Sattei con 630mila copie vendute (e lo stupore di molti nel sapere che ha partecipato ad Amici con il suo vero nome: Sara Mattei).

Sesto posto per Elodie che ha venduto 920mila copie.

Quinta posizione per Sangiovanni che ha battuto tutti i record raggiungendo un milione e 10mila copie vendute.

Quarto posto per Annalisa con un milione e 35mila copie vendute.

Terza posizione per Emma Marrone con un milione e 675mila copie.

Secondo posto per Irama con un milione e 725mila copie vendute.

Prima posizione per Alessandra Amoroso con 2 milioni e 750mila copie.