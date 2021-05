Mara Sattei ha partecipato ad Amici 13, ve lo ricordavate? Attualmente la cantante è una dei volti più amati dal pubblico giovane ma ha un glorioso passato all’interno del talent show ideato da Maria De Filippi.

Mara Sattei ha partecipato ad Amici 13 con il suo vero nome: Sara Mattei. Dopo alcuni anni è diventata famosa invertendo semplicemente la S e la M del nome e cognome.

Nel corso della sua esperienza con il talent di Maria De Filippi aveva avuto pure una particolare simpatia per il rapper Denny LaHome.

All’epoca dei fatti, intervistata da GossipBlog aveva precisato:

Definirla storia non è giusto perché quando sei lì dentro tutto è portato all’estremo. Ci siamo voluti bene. C’è stata una piccola situazione tra di noi che per scelta di entrambi non abbiamo fatto uscire: non ero lì per fare la storia di Amici ma per cantare. E’ una persona a cui ho voluto bene, lì dentro era uno dei miei punti di riferimento, adesso non siamo in buoni rapporti perché non mi sono mai piaciute alcune cose che ha fatto. Ma è una cosa personale.