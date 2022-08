Problemi di salute per Aka7even: sospeso il tour, come sta? – VIDEO

Improvvisi problemi di salute per Aka7even hanno costretto il giovane cantante di Amici di Maria De Filippi a sospendere il suo tour. Saltano così le ultime due date previste per il tour estivo che ha letteralmente conquistato i fan del giovane e talentuoso artista.

Aka7even costretto a sospendere il tour per problemi di salute

Luca Marzano, in arte Aka7even, ha spopolato con la sua hot “Loca” portandola in giro nel corso dei suoi live per tutta Italia. Gli impegni professionali dopo Amici non si sono fatti attendere e forse proprio questo ha portato Aka ad avere un piccolo problema di salute che adesso è costretto ad affrontare.

L’artista si sarebbe dovuto esibire a Militello, in provincia di Catania, ma è stato costretto ad annullare la data. A spiegare i motivi è stato lo stesso Aka7even su Instagram:

Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali: l’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così.

L’artista per il momento sta seguendo un periodo di riposo dovendo restare in silenzio per un po’, come spiegato in un successivo video “muto” che trovate in apertura. In bocca al lupo ad Aka!