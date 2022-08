Andrea Dianetti e Adriano Bettinelli (rispettivamente Amici 5 e Amici 8) hanno un bellissimo rapporto fraterno. In molti però, hanno ipotizzato che tra l’attore e il ballerino potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia e formassero una coppia gay.

Rispondendo alle domande dei follower, Andrea Dianetti ha svelato se questo pettegolezzo, in passato, lo ha “disturbato” oppure no:

Se mi infastidisce che l’80% delle persone pensa che io e Adriano siamo una coppia gay? No, non mi dà fastidio perché sinceramente non lo riteniamo un insulto, un fastidio. E poi entrambi abbiamo continuato a rimorchiare tranquillamente, io mi sono fidanzato pure… ergo.