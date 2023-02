Amici 22, allievi guardano Sanremo 2023 e fanno il tifo per una loro prof

Anche gli allievi di Amici 22 guardano il Festival di Sanremo 2023. Ieri sera è andata in scena la quarta serata dedicata alle cover ed ai duetti, e a restare sintonizzati davanti al televisore, direttamente dalla loro casetta di Amici, c’erano anche alcuni concorrenti, che hanno voluto fare il tifo per una loro prof.

Amici 22, allievi guardano Sanremo 2023

A proposito di Amici 22, ben due prof erano presenti, ieri sera, sul palcoscenico dell’Ariston. Arisa, che ha duettato con Gianluca Grignani (in un duetto in cui la cantante ha faticato non poco a stare dietro al Big in gara), ma anche Lorella Cuccarini, che si è esibita con il giovane Olly facendoci ballare sulle note de La notte vola.

E proprio la Cuccarini è stata acclamata da Cricca, che ha fatto un video dalla casetta di Amici 22 mentre andava in scena l’esibizione della sua prof con il giovane cantante sanremese. Con lui c’erano anche Niveo, Samu, Piccolo G e Paky.

Non solo: la coreografia di Lorella Cuccarini ed Olly è stata realizzata da Elena D’Amario e sul palco dell’Ariston, con loro, si sono esibiti anche due ex allievi del talent, ovvero Alessandro Cavallo e John Erik.

Facendo un giro sui social, invece, nessun allievo di Amici 22 avrebbe acclamato Arisa pubblicamente.