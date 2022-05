Alex Rina e Luigi Strangis di Amici 21, hanno firmato il loro primo contratto discografico con l’etichetta indipendente “21CO” di Mattia Briga e Giordana Angi, ex volti di Amici di Maria.

Amici 21, Giordana Angi fa delle precisazioni sulla casa discografica

Questa cosa ha creato numerosi malumori social (ma non capisco, nemmeno lontanamente, cosa ci sia di cui lamentarsi) tanto da costringere Giordana Angi ad intervenire con un lungo post dove ha fatto delle precisazioni:

Quando leggo quello che alcuni di voi scrivono penso che dovreste pensarci di più prima di sparare aggettivi sul mio nome e cognome ma soprattutto vorrei vedere il vostro di nome e cognome dalla polizia postale per poter capire chi mi insulta. Per ora provo a spiegare. Inizio allegando le dichiarazioni di Alex e Luigi che già di per se’ dovrebbero bastarti. 21 nasce da tutto un gruppo di persone (non solo da me) a tutela dei ragazzi, a tutela del talento, nella speranza di riuscire a regalare un futuro longevo e non usa e getta (fermo restando che nessuno ha la palla di vetro). Avere a disposizione tutto uno staff musicale di Amici che vive economicamente di vita autonoma con professionalità definita e chiara penso sia una gran fortuna per chi può usufruirne. Aggiungo poi che vivo della mia musica da anni, sono partita da zero e riesco a vivere grazie al lavoro che con pazienza, difficoltà e amore faccio con le mie canzoni ormai da 10 anni (sanremo giovani 2012). Non permetto a nessuno di dire falsità o di screditare un lavoro che stiamo iniziando a fare e che prevede tutta la passione, la dedizione di cui siamo in possesso, ma soprattutto la testa e l’attenzione che chi ha un sogno merita. Penso anche che i talent diano una grande visibilità a chi partecipa ma poi quando si spengono le luci della telecamera diventa duro. Molti artisti lo hanno sperimentato sulla propria pelle. Questo è quello che spero che voi possiate comprendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORDANA ANGI (@giordanaangi)

Della casa discografica fanno parte anche Gabriele Costanzo (figlio di Maria De Filippi e Maurizio), Memo Giovenco (responsabile musicale di Amici) e Emanuela Sempio (autrice televisiva della Fascino).

Personalmente non capisco quale possa essere il problema del popolo social: conflitto di interessi? La “paura” (da parte dei fan di Alex e Luigi) che l’etichetta possa “sfruttare” il loro talento solo adesso che sono sulla cresta dell’onda?

Più provo ad analizzare le cose e più non capisco (fatemi sapere cosa ne pensate tramite i commenti!).

Alex e Luigi intervengono

Anche Alex e Luigi si sono espressi in merito, cercando di placare le polemiche nate dalla rete in attesa della finale di Amici 21 (domenica 15 maggio) e la pubblicazione dei loro lavori.

Ad aprire le danze ci ha pensato Rina:

Mancavano due settimane alla fine del programma, non avevo ancora partecipato alla semifinale, quando Mamo Giovenco mi chiama nel suo ufficio e mi mostra le proposte arrivate dalle major. Non nascondo che per me era un grande onore sapere che major come Carosello e Warner mi proponevano di fare uscire il mio primo Ep, ed un eventuale secondo disco, con la loro etichetta. Poi però Mamo ha aggiunto la possibilità di rimanere con la struttura e le persone che mi avevano seguito da quando ero entrato ad Amici. Mi era chiaro allora e lo è oggi che quest’ultima proposta non ha la storia e la forza acquisita negli anni dalle major, ma è altrettanto chiaro per me che questo significa rimanere in una famiglia che mi ha accolto e capito.

E Luigi ha aggiunto:

So che 21co può non avere la stessa forza di grandi major, abituate a lavorare negli anni con giovani usciti da talent show come Amici e non solo, ma spero e credo che proprio per questo possa concentrarsi al meglio su di me e il mio percorso superando, come purtroppo ho visto accadere a molti, lo scoglio delle mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni.

Altri dettagli sulla casa discografica

FanPage, inoltre, ha aggiunto altri dettagli sulla casa discografica appena fondata:

I quattro founder dell’etichetta infatti sono Giordana Angi, concorrente di Amici 18, Briga, che aveva partecipato nel 2015, Emanuela Sempio, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello e dal 2002 autrice televisiva legata a Fascino, la società fondata e diretta da Maria De Filippi e il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele. Ma come apprende Fanpage.it sarà tutto il gruppo che lavora alla trasmissione a occuparsi della nuova label che non si sa ancora se lavorerà esclusivamente su artisti del talent o allargherà il proprio roster anche al di fuori.

Gli altri cantanti di Amici 21

Nel frattempo in rete è scoppiata una polemica che vede pure protagonista Albe, reo di avere fatto la copertina del suo primo EP troppo simile a quella di Sangiovanni. Il giovane cantante, nel frattempo, pare avere firmato il suo contratto con la Warner mentre Sissi si è affidata alla Sugar ed LDA è entrato ufficialmente in Sony.

la scritta uguale sto piangendo pic.twitter.com/upkWu9QWpk — greta (@stirpedimatto) May 11, 2022