Amici 21, Alex e Luigi firmano il contratto discografico con una etichetta fondata da due ex allievi

Alex Rina e Luigi Strangis hanno firmato il loro primo contratto discografico. Gli allievi di Amici 21, in attesa della finale che andrà in onda in diretta questa domenica, sono alle prese con il loro sogno: fare musica.

Amici 21, Alex e Luigi firmano con una etichetta fondata da due ex allievi

In attesa di sentire entrambi gli EP, si è venuta a sapere una bella notizia che farà senza dubbio bene alla musica italiana. Alex e Luigi, infatti, non hanno firmato con una grande major ma si sono affidati ad un’etichetta indipendente fondata da due ex volti di Amici di Maria.

Stiamo parlando di Mattia Briga e Giordana Angi che insieme avrebbero fondato la 21CO.

Cosa ne pensate?

Casa discografica fondata molto probabilmente da Giordana e Briga pic.twitter.com/8OmfPdLlUW — AMICI NEWS (@amicii_news) May 11, 2022

Il parere della rete

Gli inediti hanno ottenuto risultati mediocri e sicuramente al di sotto delle aspettative. È plausibile che nessuno voglia investire su di loro se dopo 8 mesi di visibilità hanno raggiunto appena un disco d’oro (Alex). Però vediamo come se la cavano gli album. Tutto può succedere — xxxAmicixxx (@xxxamicixxx) May 11, 2022