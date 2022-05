Amici 21, Alex e Luigi pubblicano il primo album: data d’uscita e copertina

Domenica 15 maggio andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale di Amici 21. Alex e Luigi sono, senza ombra di dubbio, i due cantanti che si contendono il primo posto.

Nel frattempo, in attesa di scoprire chi trionferà, tramite i loro account ufficiali di Instagram i due cantanti hanno svelato la copertina dei loro primi album e la data ufficiale di uscita.

L’EP di Luigi s’intitola “Strangis” (ed è il suo cognome) e uscirà il prossimo 3 giugno 2022.

Il primo album di Alex, invece, si chiamerà “Non siamo soli” ed uscirà una settimana dopo, per l’esattezza il prossimo venerdì 10 giugno 2022.

Voi per chi fate il tifo? Nonostante la voce praticamente perfetta di Alex, noi di Blog Tivvù facciamo il tifo per Luigi.

