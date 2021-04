Amici 20, Martina e la dedica a Raffaele: c’entra la freddezza di Aka7even?

A distanza di qualche settimana ritorna il “triangolo” composto dalla ballerina Martina Miliddi, eliminata nell’ultima puntata di Amici 20, Raffaele Renda e Aka7even. Solo poco tempo fa Luca – vero nome di Aka – aveva manifestato una certa gelosia proprio nei confronti dell’amico Raffaele e della vicinanza della ragazza a lui.

Era stata proprio Martina a confidare ad Aka7even un nascente interesse per Raffaele che di contro aveva frenato tutto sul nascere scatenando al tempo stesso una reazione molto forte nell’amico.

Luca nel corso della settimane aveva manifestato una certa gelosia anche nei confronti del ballerino Tommaso con il quale Martina ha creato una bella amicizia.

Ora che l’esperienza nel talent per Martina si è conclusa, la ballerina ha fatto ritorno sui social dove è molto attiva. Nelle ultime ore la ragazza ha però postato una Storia su Instagram che non poteva passare inosservata e nella quale ha voluto fare una dedica proprio a Raffaele:

Parole, quelle usate da Martina, che hanno scatenato alcune reazioni anche sui social dove sono in tanti ad aver ricollegato il messaggio alla freddezza di Aka7even al momento dell’eliminazione della ballerina contro Deddy. Il rapporto tra Martina e Raffaele avrà riacceso vecchie gelosie nel giovane cantante?

Premesso che io non credo stiano insieme considerando l’atteggiamento di Raffaele totalmente distaccato da lei,sia durante il daytime sia in puntata,ma ha avuto la possibilità di essere sincera e lasciare Aka mesi fa e invece ha mentito solo per il palo preso da Raffaele#amici20 pic.twitter.com/lq8FBjJS3K

— ✯ (@Martina_go9) April 19, 2021