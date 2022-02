Achille Lauro, testo canzone “Domenica” a Sanremo 2022: il significato

Achille Lauro è uno concorrenti in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Domenica”. Si tratta della sua quarta partecipazione alla kermesse canora – la terza in gara – condotta da Amadeus ed è pronto a stupire nuovamente e ad infiammare il palcoscenico dell’Ariston.

La canzone “Domenica” che Achille Lauro porta al Festival di Sanremo 2022, secondo le prime anticipazioni tratte da Tv, Sorrisi e Canzoni si presenta come un brano molto ritmato e nel suo stile.

Lauro è riuscito anche questa volta a mescolare in modo sapiente pop e rock dando vita ad un testo intriso di metafore ironiche ed al tempo stesso suggestive. Con lui sul palco dell’Ariston ci sarà l’Harlem Gospel Choir, un grande coro gospel americano.

In conferenza stampa, parlando del brano Sanremese, Achille Lauro ha dichiarato:

Domenica chiude un percorso. Siamo entrati con Rolls Royce, un pezzo rivoluzionario, ultra punk. Era una proposta diverso da quello che facevo io e quello che proponeva la new wave. C’è dualismo tra il sound e il testo di Domenica. Penso ci sia una forte connessione con Rolls Royce e una forte identità che emerge in questi anni da quel pezzo ad oggi, una evoluzione, un cambio di sound, ma l’anima rimane la stessa. Domenica mantiene un sound popolare che si è perso, di tutti. Per me Rino Gaetano è popolare. Per me la Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si sc0pa, quello che ci va di fare. La mia musica è qualcosa che va oltre solo la canzone.