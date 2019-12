Tra le canzoni della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro 2019, in scena dal 4 al 7 dicembre su Rai 1, c’è anche “Il Bombo”, cantata dal duo composto da due piccoli interpreti: Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido. Alla conduzione della kermesse dedicata ai più piccoli troviamo Antonella Clerici che, nella finale, sarà accompagnata anche dall’amico e collega Carlo Conti. Ecco il testo del brano presentato dal duo nell’edizione in corso dello Zecchino d’Oro 2019.

Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido allo Zecchino d’Oro 2019: “Il Bombo” – TESTO e VIDEO

La piccola Nicole ha 5 anni e vive con la sua famiglia a Sala Bolognese, in provincia di Bologna. E’ una bimba molto vivace e adora giocare a calcio ma anche disegnare. Ha un gattino e ama la pasta con il sugo di nonna Paola.

Zeno Gregorio ha invece 6 anni e vive a Genova con i genitori, la sorella maggiore che adora, tre gatti e due cani. Ama cantare nella pizzeria del suo papà e il calcio lo odia!

Il testo di “Il Bombo” è scritto da A. Pellai – P. D’Errico – A. Cerian. Ecco a seguire il testo della canzone che porterà alla 62esima edizione della kermesse musicale dedicata ai più piccoli.

Il Bombo– TESTO

Pararà pararà pararà pam pararà pararà pararà pam

Un pesciolino saltella sul fondale

Con branchie pinne è bravissimo a nuotare

Una giraffa col collo lungo lungo

Bruca le foglie di un albero di mango.

Quella scimmietta saltella in mezzo ai rami

Perché ha una coda e anche quattro mani (La la la)

Ognuno ha doti per fare quel che fa

Ma c’è chi invece proprio non ne ha. (Pam)

Dimmi perché vola vola vola il bombo

Danza felice tra i fiori, gira in tondo (Pam)

Non sa, non sa che ha le ali piccoline

Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine.

E invece vola accelerando a palla

Convinto di avere ali da farfalla

Vola felice tra margherite e viole

Perchè Nel suo mondo si può quel che si vuole

Bom bom bom bom bom bom bom bombo pararà

Bom bom bom bom bom bom bom bom pararà

Tra tanti bimbi che giocano a pallone

C’è chi fa goal come un piccolo campione

Chi con la mente fa un conto complicato

Da grande sarà un fantastico scienziato,

Chi è invece alto ed ha una buona mira

Fa quasi sempre canestro quando tira

Ognuno ha doti per fare quel che fa (Para pa papa)

E il bombo invece proprio non ne ha (Pam)

Dimmi perché vola vola vola il bombo

Danza felice tra i fiori, gira in tondo

Non sa, non sa che ha le ali piccoline

Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine

E invece vola accelerando a palla

Convinto di avere ali da farfalla

Vola felice tra margherite e viole perché

Nel suo mondo si può quel che si vuole

E questo è l’inno di chi come il bombo

Sembra lento, imbranato e un po’disordinato

Le qualità dei bombi son tante

Se tu non le vedi non è un fatto importante

Ciascuno vale molto più di come appare

Il bombo con le ali può volare

E puntare sempre un po’ più in alto.

Dimmi perché

Vola vola vola il bombo

Danza felice tra i fiori, gira in tondo

Non sa, non sa che ha le ali piccoline

Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine

E invece vola accelerando a palla

Convinto di avere ali da farfalla

Vola felice tra margherite e viole perché

Nel suo mondo si può quel che si vuole!

Bom bom bom bom bom bom bombo pararà