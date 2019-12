Zecchino d’Oro 2019, Nausica Speranzini: testo “Tosse”

La piccola Nausica Speranzini sarà una delle piccole protagoniste dello Zecchino d’Oro 2019, giunto alla sua 62esima edizione condotta da Antonella Clerici dal 4 dicembre. Nella finale del 7 dicembre ci sarà anche Carlo Conti alla conduzione della kermesse. Il brano portato dalla piccola Nausica si intitola “Tosse”: scopriamo qualcosa di più della piccola interprete e il testo della canzone portata allo Zecchino d’Oro 2019.

Nausica Speranzini allo Zecchino d’Oro 2019: “Tosse” – TESTO e VIDEO

La piccola Nausica ha 6 anni e viene da Molfetta, in Puglia, provincia di Bari. E’ una bimba molto attiva e ama fare molto sport. Ha smesso di studiare danza perchè, dice, si annoiava ma subito dopo è passata alla ginnastica, al parkour, all’hip hop e ai pattini a rotelle.

Da un anno si diletta anche a suonare il pianoforte e studia canto. Le piace recitare ma da grande sogna di diventare una brava biologa.

Il testo di “Tosse” è scritto da A. Zarrillo Maietta. Ecco a seguire il testo della canzone che porterà alla 62esima edizione della kermesse musicale dedicata ai più piccoli.

“Tosse” – TESTO

Oggi prima di andare a scuola la mia mamma tra le lenzuola

Dice: “Sta piovendo a dirotto copriti o ti raffredderai”

Non ho voglia di sembrare un gomitolo di lana

“Stai attenta per favore prima o poi ti ammalerai”

Io la giacca non la metto preferisco stare a letto

Con la pioggia o con la neve la risposta è sempre no

No

No

Tosse, tosse, senti come suona questa tosse, tosse

Spero non arrivi mai la tosse tosse

Per quest’anno meglio di no

tosse,

Senti come suona questa tosse, tosse

Spero non arrivi mai la tosse

Per quest’anno meglio di no.

Non ho mai capito perché tutti gli anni soltanto a me

Quando c’è l’inverno vicino un’alternativa non c’è.

Non ho voglia di girare imbottita e imbacuccata

E sentire i miei compagni dire in coro sempre a me:

“Togli subito il cappello, quella sciarpa ed il gilet

Sembri un albero a passeggio con i guanti demodé”

Tosse, tosse,

Senti come canto questa tosse, tosse

Spero che mi passi questa tosse, tosse

Una vera cura non c’è

Tosse, tosse,

Senti come canto questa tosse, tosse

Spero che mi passi questa tosse, tosse

Una vera cura non c’è.

Era meglio darti retta

Come hai detto sempre tu

E’ un’orchestra nel mio corpo, non ne posso proprio più!

Più, più, più

Po po po po po…

Tosse, tosse,

Senti come passa questa tosse, tosse

Spero che non torni più la tosse tosse

Da domani mi coprirò,

Tosse, tosse,

Senti come passa questa tosse, tosse

Spero che non torni più la tosse, tosse

Da domani mi coprirò