Wilma Goich ha attaccato (immotivatamente) Nikita Pelizon. La modella ha parlato della depressione alcune settimane fa, confidandosi proprio con la celebre cantante accennando al suicidio.

Wilma Goich attacca Nikita Pelizon: la sua “memoria corta” fa uno scherzo

Durante l’ultimo prime time, Alfonso Signorini ha ripreso il tema e Nikita si è confrontata con lui in diretta: “Pensavo spesso al suicidio”, ha commentato la modella lasciando tutti con l’amaro in bocca.

Wilma Goich, proprio in queste ore, ha attaccato la Pelizon per aver fatto questa dolorosa confidenza in diretta:

Quella che parla di suicidio dopo un mese!

Per fortuna, ad aggiustare il tiro ci ha pensato Patrizia Rossetti che ha aggiunto:

Non è vero a me l’ha detto qualche settimana fa, poi non è che ha il dovere di dirlo a tutti.

Wilma riferendosi a Nikita: “Quella che parla di suicidio dopo un mese” Patrizia:”Non è vero a me l’ha detto qualche settimana fa, poi non è che ha il dovere di dirlo a tutti” Brava Patrizia #gfvip #nikiters — Jus (@LeilaDibi) October 18, 2022



Peccato che Wilma sia stata la prima ad ascoltare lo sfogo di Nikita lo scorso 4 ottobre quando ne aveva parlato proprio con lei:

Quando avevo 16 anni stavo facendo un gesto… Pensavo di poter decidere io quando andarmene e volevo andarmene, avevo preparato tutto ma sono stata fermata in tempo. Ieri c’era la luna con delle nuvole rosa e ogni volta penso che queste cose non avrei potuto vederle, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c’è più.