Nikita Pelizon, quando aveva appena 16 anni, ha pensato di suicidarsi. La confessione drammatica arriva nella Casa del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Wilma Goich.

Quando avevo 16 anni stavo facendo un gesto… Pensavo di poter decidere io quando andarmene e volevo andarmene, avevo preparato tutto ma sono stata fermata in tempo. Ieri c’era la luna con delle nuvole rosa e ogni volta penso che queste cose non avrei potuto vederle, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c’è più.

Nikita è molto silenziosa ma, proprio per questo motivo, appare estremamente affascinante e “misteriosa”. I vipponi, invece, hanno avuto modo di criticare anche lei di recente (dopo gli attacchi vili nei confronti di Marco Bellavia).

Elenoire Ferruzzi le ha fatto il verso ed ha chiesto alla madre di farle avere un “corno” contro il malocchio.

Nikita “a 16 anni dicevo non ho scelto io di essere in vita posso scegliere di andarmene, mi han bloccata in tempo, ma cose tipo ieri c’era la luna e nuvole rosa non le avrei mai viste, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c’è più” #Gfvip pic.twitter.com/OYShajXZ6c

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 4, 2022