Il prossimo 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale ed quanto accaduto a Marco Bellavia al GF Vip ha rappresentato una delle pagine più brutte e tristi della tv degli ultimi anni. Non certamente per colpa dell’ex conduttore, “reo” solo di essere una persona estremamente fragile e di aver trovato il grande coraggio di chiudere pubblicamente aiuto. Quell’aiuto che, tuttavia, non gli è stato dato e che lo ha portato a sprofondare sempre di più.

Caso Marco Bellavia al GF Vip: l’intervento degli Psichiatri

Dopo i fatti che si sono consumati nella spiata Casa del GF Vip 7 sono scesi in campo anche gli psichiatri. A commentare il triste spaccato televisivo è stata la Società Italiana di Psichiatria (SIP) che in merito ha asserito:

Non solo indifferenza ma anche grave ignoranza, emblema di quello che succede molto diffusamente nella realtà e specchio della nostra società che stigmatizza le malattie mentali. Una lacuna gravissima se si considera che nel nostro paese sono ben 4 milioni le persone con disagio psichico.

A parlare sono stati Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda co-presidenti della Società Italiana di Psichiatria (SIP) i quali hanno aggiunto:

Come sempre ciò che riguarda la salute e l’equilibrio mentale è visto come qualcosa di astratto, aleatorio e impalpabile, per cui non si comprende e si tende a non credere al grave e complesso disagio che si cela dietro a un disturbo psichico. Mancanza di solidarietà umana, scarsa sensibilità e indifferenza anche difensiva per tenere lontano il dolore che può essere spaventoso di chi mostra la propria fragilità.

Durissime le parole contro il programma: