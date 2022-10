Elenoire, Sara e Giaele credono che Nikita porti sfortuna

Non c’è fine all’orrore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver bullizzato Marco Bellavia (costringendolo al ritiro) la nuova “preda” di Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà sembra essere Nikita Pelizon.

Le concorrenti l’hanno imitata facendole il verso. Elenoire ha chiesto esplicitamente alla madre di portarle un corno quasi a sostenere che Nikita potesse portare sfortuna.

Io sono letteralmente senza parole per il disagio e l’ignoranza abissale che questo cast è stato in grado di partorire e diffondere nel giro di due settimane.

Vi prego, basta così.

Questa non è televisione ma – letteralmente – spazzatura.

“Mamma mandami un corno”

“Due”

“Io c’è l’ho domani sera me lo metto “

“Brava domani lo cacciamo in puntata”

“Ma poi sta lì sul divano in silenzio ti guarda con quegli occhi”

“Che paura”

SIETE ESSERINI BECERI E IGNORANTI. Nikita non si tocca. #gfvip !pic.twitter.com/Ner3BR18Ym

— (@imnichi_) October 2, 2022