Un’estate a quanto pare ricca di divorzi, quella che stiamo vivendo. Dopo i nostrani Ilary Blasi e Francesco Totti, alla lista starebbero per aggiungersi anche Wanda Nara e Mauro Icardi. A quanto pare i due avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione dopo una crisi che sembrerebbe ormai essere irrecuperabile.

Secondo i gossip che giungono direttamente dai media argentini, Wanda Nara, imprenditrice, modella, rappresentante di Mauro Icardi e, tra le altre cose, anche ex opinionista del GF Vip, avrebbe deciso di mettere fine al loro matrimonio.

La conferma sarebbe giunta da un audio trasmesso dal programma argentino LAM, su America TV nel quale Wanda Nara parlerebbe senza mezzi termini dell’ormai imminente divorzio dal marito. Una decisione che giunge ad un anno dallo scandalo che aveva coinvolto Eugenia “la China” Suarez. A una sua dipendente, Wanda Nara avrebbe detto:

Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.