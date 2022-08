Non si placa il gossip dell’estate che vede protagonista l’ex coppia formata da Ilary Blasi e da Francesco Totti. Solo nelle passate ore Dagospia aveva ipotizzato l’approdo della conduttrice, pronta a svelare in tv i retroscena della separazione dall’ex Campione della Roma. Ma accadrà mai davvero?

Era stato Ivan Rota, nella sua rubrica per il portale di Roberto D’Agostino, ad avanzare il dubbio svelando che Ilary Blasi sarebbe contesa da diversi programmi tv. Ecco cosa scriveva nelle passate ore:

Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?