La presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi ormai è diventata un vero e proprio caso internazionale. Tutto sarebbe partito dalla Story di Instagram della Nara. A far rientrare il gossip uno scatto dell’attaccante del Psg che li ritrae insieme, ma poi ecco il nuovo colpo di scena: Wanda toglie l’anello lasciando intendere di non averlo affatto perdonato e riaccende le voci su una presunta separazione in atto.

Wanda Nara e Icardi: chat incastra attaccante del Psg?

Quali sono le novità su Wanda Nara e Mauro Icardi? Sembra esserci un nuovo capitolo della vicenda tra l’argentina e Maurito in cui si inserirebbe a gamba tesa Eugenia Suarez detta “La China”. Sarebbe lei la causa della presunta crisi? I due diretti interessati su questo non commentano.

Ad aggiungere pepe al gossip ci pensa però il quotidiano argentino Clarin che svela come alla base della presunta rottura ci sarebbero delle chat compromettenti che Wanda Nara avrebbe scoperto sul cellulare di Icardi e che lo incastrano proprio nel tentativo di organizzare un incontro con la Suarez:

Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce.

Sarebbe questo il contenuto della chat che avrebbe scatenato l’ira di Wanda. La Suarez, intanto, avrebbe risposto al sito di gossip Mdz, assicurando:

Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro.