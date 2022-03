Da lunedì 21 marzo Vladimir Luxuria torna all’Isola dei Famosi, ma questa volta nei panni dell’opinionista. Dopo aver rischiato di dover prendere un volo per l’Honduras per sostituire Alvin colpito dal Covid, l’emergenza sembra essere ormai rientrata.

In una intervista rilasciata al sito SuperGuidaTv, Vladimir ha svelato cosa dobbiamo aspettarci dal suo ruolo di opinionista. A quanto pare però, stando alle sue stesse parole, ritroveremo esattamente quella che è:

Schietta e sincera. Una che non fa polemica giusto per fare polemica ma che puntualizza le qualità e i pregi dei concorrenti, la loro lealtà e le loro strategie. Una acuta osservatrice, non mi sfugge niente. Non avrò peli sulla lingua e soprattutto sarò una grandissima spalla di Ilary e una grandissima alleata di Nicola Savino che io adoro.

Dando uno sguardo al cast dell’Isola ha svelato quali secondo lei sono i concorrenti più forti:

Ilona Staller, perché dona un respiro internazionale al programma. Al di là del giudizio personale che si può avere dei suoi film, comunque tutti film che io dico che finiscono a lieto fine, lei è molto conosciuta all’estero. Anche il suo legame con Jeff Koons nonostante le problematicità, anche Jeff Koons è comunque un grande artista internazionale. Sull’isola se succede qualcosa a Cicciolina la notizia finisce sulle pagine di tutto il mondo. Tra i personaggi che suscita curiosità c’è anche Blind, questo rapper che ha una vita complicata ecco la sua può essere una storia di riscatto. Quello che vorrei che emergesse da quest’Isola è non far conoscere i personaggi per come già li conosciamo ma che possa emergere qualcosa del loro lato umano che non si è mai scoperto.