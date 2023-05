La vincitrice della quarta edizione del GF Vip, Paola Di Benedetto, sarebbe stata avvistata insieme al suo storico ex, Federico Rossi, in occasione del concerto degli Zero Assoluto, in quel di Milano, ed è subito stato ipotizzato un ritorno di fiamma. E’ davvero così?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: ritorno di fiamma?

La segnalazione è giunta nelle passate ore all’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, da parte di un utente:

Deia ieri al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto e Federico Rossi (di Benji e Fede!). Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici.

Deianira ha inizialmente tenuto a precisare che non sarebbe pervenuta alcuna foto, salvo poi postare lo scatto che immortala i due ex fidanzati.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati insieme dal 2018 al 2021. Successivamente la vincitrice del GF Vip ha avuto una breve storia con Rkomi e un flirt con Matteo Berrettini. Adesso esplode il gossip su un presunto ritorno di fiamma.