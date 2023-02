C’è anche Madame tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Ma qual è il vero nome della cantante nata a Vicenza nel 2002? L’artista di “Voce” e “Sciccherie” in realtà si chiama Francesca Calearo ma sin da giovanissima ha deciso di darsi dei nomi d’arte.

Vero nome di Madame: come si chiama davvero?

In passato, prima di Madame, Francesca aveva scelto lo pseudonimo di tre-emme. Poi, tra i corridoi di scuola è arrivato il nome Madame. E’ stata lei stessa ad ammetterlo in una intervista a Rockit di qualche tempo fa:

È avvenuto tutto in maniera abbastanza casuale. Ho iniziato a darmi nomi d’arte da giovanissima, anche se i primi erano scelte inascoltabili. Robe tipo “tre-emme”. Imbarazzanti. Ero in seconda superiore: durante la ricreazione con la mia amica Giada abbiamo provato uno di quei generatori di nomi automatici di Instagram, un generatore di nomi per drag queen. A me era uscito qualcosa tipo Pink Girl Pig, a lei invece è uscito Madame Wilde, l’ho trovato subito fichissimo. Il soprannome con cui tutti chiamano Giada, dai compagni ai professori, l’aveva coniato io! Quindi, le ho chiesto in prestito il suo.

Successivamente avrebbe deciso di aggiungere dopo Madame, Gray, come il personaggio di Oscar Wilde, ma successivamente la cantante avrebbe deciso di rinunciare anche a questo e tenere il più incisivo Madame, senza altri fronzoli.

La canzone di Sanremo 2023: il significato

La canzone con la quale Madame si presenta a Sanremo 2023 si intitola “Il bene nel male”. Qual è il significato? A svelarlo è stata la stessa cantante a Imusicfun:

Le polemiche

Il ritorno di Madame a Sanremo 2023 è contrassegnato dalle polemiche. All’inizio dell’anno è stata coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza sui falsi green pass. Madame, nel dettaglio, risulta indagata per falso ideologico. La sua partecipazione a Sanremo 2023 è stata messa in dubbio ma ad intervenire è stato Amadeus che ne ha confermato la presenza.

Ulteriore polemica, di ben differente tenore, è quella che ha preceduto l’esordio della kermesse, per via di uno scatto in slip e reggiseno con cui ha deciso di annunciare le date del suo nuovo tour.