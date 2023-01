Sa di pentimento l’intervento di Madame sul caso delle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass e che la vede indagata. La cantante, tra i big della prossima edizione di Sanremo 2023, è intervenuta via social a distanza di giorni ed ha raccontato sui social la sua versione dei fatti.

Una versione a tratti confusa ma nella quale Madame, al secolo Francesca Calearo, ha ammesso di non essersi vaccinata contro il Covid spiegandone i motivi e mostrandosi in qualche modo pentita, al punto che avrebbe deciso di completare le vaccinazioni. Ecco il suo lungo post su Twitter:

Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto.

Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto ❤️ pic.twitter.com/AzStTPZXdE

Ad intervenire è successivamente stata anche Selvaggia Lucarelli che ha criticato la versione di Madame:

Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram. Qualcuno le spieghi che della sua superca**ola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava???) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso.