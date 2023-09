Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda il prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Con la diffusione dei palinsesti abbiamo scoperto che il dating show di Maria De Filippi durerà di meno.

Quanto dura Uomini e Donne? Ecco come cambia il palinsesto

Così come svela il palinsesto ufficiale, il programma di Canale 5 durerà circa 20 minuti di meno. Ed infatti Uomini e Donne di solito terminava alle 16.10 mentre la piattaforma streaming ufficiale ci ha svelato l’orario finale: 15.53 circa.

Per quanto riguarda il cast del programma ritroveremo Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti (non sappiamo se Tinì Cansino è stata “silurata” oppure no).

Novità anche in riferimento al trono over con l’assenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Spazio anche per le coppie (ed ex) di Temptation Island che vedremo nel corso delle primissime puntate in onda da lunedì pomeriggio.

Non ho davvero letto che uomini e donne avrà una durata ridotta e quest’anno durerà solo 1h cosa sta succedendo questo fa presagire brutte cosepic.twitter.com/BLcNgJALpx — sasi🪁 (@p0liedrico) September 5, 2023