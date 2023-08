Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono i grandi assenti del trono Over di Uomini e Donne. Da circa una settimana si sono riaperte le danze delle nuove registrazioni e, tra le prime anticipazioni, la mancanza di entrambi i cavalieri ha fatto mormorare il web.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato assenti: ecco il motivo

Per quale motivo Riccardo e Armando non sono presenti a Uomini e Donne? Inizialmente si era parlato di una “pulizia” anti trash esattamente come è accaduto con il Grande Fratello Vip ma, secondo una utente di IsaeChia, proprio Guarnieri si sarebbe fidanzato:

Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!

Armando Incarnato, invece, ha postato una foto su Instagram rispondendo ad i pettegolezzi (ma non ha smentito e nemmeno confermato la sua assenza definitiva):

È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure. Sono finalmente nel dodicesimo mese, quello del riposo: e voi?