Tinì Cansino fuori da Uomini e Donne? Come stanno le cose

Secondo l’account Instagram di Gemma Palagi, Tinì Cansino non sarebbe più opinionista di Uomini e Donne. Dopo le anticipazioni di ieri è saltata fuori questa ipotetica indiscrezione che, attualmente, non trova conferme.

I colleghi di Novella 2000 hanno ripreso l’indiscrezione secondo la quale Tinì sarebbe assente (motivi personali oppure non tornerà più?). Ecco cosa emerge:

Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di ieri di Uomini e Donne ha fatto molto rumore un’assenza importante in studio. Pare infatti non fosse presente Tinì Cansino. A darne notizia è GemmaPalagi.it che ha riportato il tutto sul suo profilo Instagram. La blogger, però, ha aggiunto un dettaglio importante: “Tinì non è più un’opinionista di Uomini e Donne”.

Blasting News aggiunge:

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma dall’11 settembre in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un’assenza che non passerà inosservata.

Tinì Cansino, da quest’anno, non è più tra gli opinionisti della trasmissione. Dopo un bel po’ di anni e pochissimi interventi fatti in studio, Tinì risulta ufficialmente fuori dal cast del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Confermati, invece, Gianni Sperti e Tina Cipollari.