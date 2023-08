Martedì 29 agosto 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne con tanti ospiti in studio. Ecco cosa è successo attraverso le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni e il video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Per quanto riguarda il trono over ci sono stati Ida e Alessandro ospiti. Gemma al centro studio, si vede l’esterna con il cavaliere con cui si sta conoscendo ma tutti si sono schierati contro di lui dicendo che a lui lei non interessa, anche Tina “ha difeso” Gemma.

Oltre ad Ida e Alessandro erano presenti anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Cristian è uscito in esterna con Beatrix ed è andata a trovarla in camerino, si sono trovati ma lei non vuole essere giudicata per il proprio vissuto personale (una storia bella e importante). Anche Brando ha voluto conoscerla e ci ha fatto un’esterna.

Manuela è intervenuta su Carola e ha detto che secondo secondo il suo punto di vista lei non è mai stata innamorata ma infatuata. Ma non si è parlato del suo trono.

Ancora assenti Riccardo e Armando.

Ida e Alessandro super carini, hanno raccontato tutto ciò che hanno vissuto insieme in questi mesi, anche Tina ha fatto qualche battuta su quanto hanno viaggiato (carinamente).