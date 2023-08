Uomini e Donne, anticipazioni 28 agosto: due ritorni shock al trono over, di chi si tratta – VIDEO

Lunedì 28 agosto 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne con il rientro in scena di due vecchie guardie del trono over (una veramente shock). Ecco cosa è successo attraverso le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni e il video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Uomini e Donne, anticipazioni 28 agosto: ritorno shock al trono over