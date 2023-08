Manuela Carriero, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 

Dopo Cristian e Brando, i due neo tronisti di Uomini e Donne, entrambi 22enni, è il turno di conoscere la terza tronista ufficiale della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Manuela Carriero, un volto noto agli appassionati delle trasmissioni della De Filippi. Ma chi è e dove l’abbiamo già vista?

Manuela Carriero, 34enne di Brindisi, nota al pubblico per aver partecipato a Temptation Island 2021 con il suo ex Stefano Sirena. Qui ha conosciuto quello che è poi diventato il suo fidanzato, Luciano Punzo. Tra loro è finita dopo vari tira e molla.

Lo scorso maggio, dopo la fine della relazione che lei stessa ha considerato molto importante, si è trasferita a Roma. Nel corso del video di presentazione su Witty Tv ha commentato:

Sono una ragazza molto introversa e timida, sono dolce, testarda, premurosa. Molto generosa anche se non ho nulla, ipersensibile e super romantica. Leggo libri d’amore, guardo film d’amore e scrivo lettere d’amore. Alle parole comunque preferisco i fatti. Non so cantare ma canto, non so ballare ma ballo, però so cucinare.