Cristian, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

Si chiama Cristian il primo tronista ufficiale della nuova edizione di Uomini e Donne. Oggi, 24 agosto 2023, si è registrata la prima puntata durante la quale sono stati svelati i nuovi protagonisti del dating show condotto nel pomeriggio di Canale 5 da Maria De Filippi. Ma chi è Cristian?

Dal video di presentazione ospitato su Witty Tv, abbiamo scoperto le prime informazioni relative a Cristian, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giovane ha 22 anni e viene da Roma. Ecco cosa ha raccontato di sé:

Come anticipato, l’intento di Maria De Filippi è dunque quello di dare spazio a ragazzi che svolgono lavori comuni, e Cristian sembra incarnare perfettamente questo genere di giovani. Durante la sua presentazione ha raccontato:

Sono figlio di genitori separati. Si sono separati quando io avevo 13 anni e ho sofferto tanto per questa separazione. Però tutto quello che ho vissuto e tutte le sofferenze e quello che ho passato mi hanno portato a essere sicuramente quello che sono oggi.

Parlando di sé ha avanzato una piccola descrizione:

Cristian, neo tronista, è poi tornato a parlare della sua famiglia, alla quale chiaramente è molto legato:

Infine ha svelato cosa si aspetta da Uomini e Donne:

Da questa esperienza mi aspetto una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me come le ho fatte io in amore. Mi aspetto una persona che sappia accettare le mie fragilità, innanzitutto mostrarle, che sappia prendersene cura. Io prometto di essere sempre diretto, senza peli sulla lingua. Credo che se ci sono queste componenti sarà un’esperienza fantastica e mi rimarrà per sempre.