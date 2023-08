Si chiama Brando ed è il secondo nuovo tronista ufficiale della imminente edizione di Uomini e Donne in partenza l’11 settembre prossimo. Dopo aver conosciuto Cristian, è il turno di fare la conoscenza del secondo protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Nel pomeriggio di oggi, 24 agosto, sono iniziate ufficialmente le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, e come da tradizione abbiamo conosciuto i nuovi tronisti. Ma chi è Brando? Scopriamo cosa ha raccontato nel suo video di presentazione su WittyTv:

Brando ha 22 anni e viene da Treviso:

Nella vita ho fatto di tutto, dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di sci al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport.

Brando svela di provenire da una famiglia di artisti:

Mia zia è stata un’attrice, mio nonno e il mio bisnonno sono stati dei direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore. Ma si sa, le cose belle non durano per sempre.

Il neo tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver vissuto all’età di 10 anni la separazione dei suoi genitori e l’assenza del padre che lo hanno portato a vivere in maniera più chiusa e disillusa la sua esistenza:

Nella mia vita gli unici punti fermi sono stati sempre i miei nonni e soprattutto mia mamma. Mia madre mi è sempre stata vicina e mi ha sempre supportato. E’ sempre stato il mio braccio destro, lei per me è casa. Con lei sono dentro una cassaforte, sono sicuro di essere protetto.

Cosa si aspetta da Uomini e Donne?

Sono coccolone, affidabile, determinato. So cosa voglio e cosa non voglio dai rapporti in generale e amo solo circondarmi da persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto in amore. Da questa esperienza non cerco l’impossibile ma solo un rapporto onesto, fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, incontri sinceri e piccoli momenti di felicità.