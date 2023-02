Una Voce per San Marino, finale con gaffe: ecco chi ha vinto, ex di Amici e X Factor seconde

Finale con clamorosa gaffe, quella di Una Voce per San Marino, andata in scena ieri sera. Tra esibizioni a dir poco singolari e collegamenti che hanno già portato alla realizzazione di meme sui social, la finale di ieri ha rappresentato l’ultimo atto di un lungo percorso iniziato il 28 ottobre scorso. 22 artisti si sono esibiti con un solo obiettivo: approdare all’Eurovision 2023.

Una Voce per San Marino, finale con gaffe: cosa è successo

Uno dei momenti più divertenti della finale di Una Voce per San Marino è stato il collegamento del conduttore Jonathan Kashanian con l’inviato dal backstage. E’ stato proprio il padrone di casa ad accorgersi, con relativo ritardo, di cosa accadeva alle spalle dell’inviato:

Togliti da lì, si stanno cambiando, sono nudi, siamo in diretta, togliti subito!

lord give me strenght also hashtagging #FestivalDaCancao2023 so you can all enjoy THIS #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/mn1y3IF98a — sтevan 🦞♦️ (@ImStevan) February 25, 2023

Vincitore e premi accessori

Tra i cantanti in gara giunti in finale c’erano anche gli Eiffel 65, il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra e Roy Paci.

Nel corso della finale andata in scena dal Teatro Nuovo di Dogana, in diretta tv su San Marino Rtv e condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, al termine delle 22 esibizioni dei finalisti, valutati da una giuria presieduta da Al Bano, a trionfare i Piqued Jacks, con “Like an animal”. Saranno loro, dunque, a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool vincendo la seconda edizione di Una Voce per San Marino (dopo la vittoria dello scorso anno di Achille Lauro.

Alle spalle dei vincitori Le Deva, trio formato da due ex di Amici, Verdiana e Greta e Roberta Pompa, ex di X Factor (“Fiori su Marte”). Faceva parte del gruppo, fino a poco tempo fa, anche Laura Bono. I XGiove (“Fuoco e benzina”) terzi classificati.

Ecco la classifica finale di Una Voce per San Marino 2023:

Piqued Jacks – “Like an animal“ Le Deva – “Fiori su marte“ XGiove – “Fuoco e benzina“ Mayu – “C’è qualcosa in me che non funziona“ Eiffel 65 – “Movie star“ Edoardo Brogi – “Due punti sull’equatore“ Ellynora – “Mama told me“ Tothem – “Sacro e profano“ E.E.F – “Something for you“ Vina Rose – “Oblivious“

Nel corso della serata sono stati assegnati anche 5 premi accessori: