Ultimo torna a Sanremo 2023 a quattro anni di distanza dall’ultima volta e il secondo posto con tanto di polemiche (quando ha vinto Mahmood con “Soldi”). La canzone in gara si chiama “Alba” ed è interamente scritta e musicata da lui.

Ultimo, vero nome e perché si chiama in questo modo

Il vero nome di Ultimo è Niccolò Moriconi ed è nato il 27 gennaio 1996 a Roma. Perché ha scelto di chiamarsi in questo modo? E’ un chiaro tributo ai “margini”, come da lui stesso dichiarato:

Ho scelto Ultimo per far capire subito per chi scrivo: per coloro che non hanno un domani sicuro, che sono incerti, che ammettono di essere fragili e non hanno paura di sentirsi persi. Ultimo è una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora.

Significato canzone di Sanremo 2023

“Alba” è firmata unicamente da Ultimo. La canzone di Sanremo 2023 si presenta come una ballata che l’artista romano porta al Festival a quattro anni dalla sua ultima partecipazione in gara.

Ma non si tratta di un brano tipicamente sentimentale: la canzone, infatti, ci invita infatti a superare i nostri limiti, a curare i lividi che ci siamo fatti dentro e fuori, a non “sederci” né ad abituarci troppo, e persino ad amare le persone diverse da noi, in un testo ricco di emozioni in cui l’alba del titolo diventa una metafora di “Una sana follia, puoi capirla se la senti e non mandarla via”.

Il crescendo vocale del brano avrà di certo un incredibile impatto interpretato sul palco dell’Ariston.

Chi è la sua fidanzata

Jacqueline Luna Di Giacomo è la fidanzata di Ultimo, in gara al Festival di Sanremo 2023, nonché figlia di Heather Parisi. A lei Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, aveva dedicato la canzone “Quel filo che ci unisce”. E sempre lei lo ha “salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita” dopo il tira e molla con Federica Lelli.