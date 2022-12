Heather Parisi intervistata da Cristiano Malgioglio nel suo show autoreferenziale di Rai2 dal titolo “Mi casa es tu casa”, ha parlato del suo rapporto con Lorella Cuccarini, smentendo ogni dissapore.

Non è successo niente. Siamo molto amiche, ci scriviamo tutti i giorni su Instagram. Se venisse adesso? La abbraccerei. Avrei fatto di più con lei a Nemica Amatissima. Era il mio sogno fare questo duetto. Non c’è rivalità. Siamo due donne diverse.

Lorella Cuccarini, però, è sembrata perplessa. Ecco perché ha condiviso anche la sua particolare reazione tramite le Instagram Stories.

Heather Parisi ha parlato pure della TV italiana:

Se guardo la televisione italiana? No. Guardo le serie e i film. La televisione italiana non la guardo, non ha niente a che fare con quella che ho fatto io. Ho lavorato con i più grandi. I reality? Ho letto sui giornali che io avrei dovuto fare il Grande Fratello ma no. Io ho fatto il primo reality, quello con Raimondo Vianello, Stasera niente di nuovo. Perché tutto quello che facevamo nella vita vera era in onda.

Adoro gli italiani. C’è sempre stato un feeling meraviglioso. I giornali possono dire quello che vogliono, ma il pubblico e io ci siamo sempre capiti. So che non sono andata d’accordo con alcuni personaggi, perché non è facile andare d’accordo con me, sono molto meticolosa, professionale, puntuale, non sono contenta neanche di me stessa, figurati di un’altra persona.