L’8 aprile del 1990 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie che avrebbe rivoluzionato la televisione: Twin Peaks. Diretta da un regista cinematografico di culto come David Lynch, raccontava la vicende di una fittizia cittadina dello Stato di Washington, sconvolta dall’omicidio di una ragazza, Laura Palmer.

Twin Peaks compie 30 anni: la serie evento di David Lynch

Twin Peaks sarebbe arrivata in Italia, su Canale 5, il 9 gennaio del 1991, diventando un vero e proprio caso televisivo andato oltre la semplice curiosità di scoprire chi fosse l’assassino di Laura Palmer. L’iconico ritrovamento del cadavere della ragazza, avvolto in un sacco di cellophane, con cui si apre la vicenda, è solamente una delle numerose immagini rimaste nella storia della televisione.

La colonna sonora di Angelo Badalamenti, la fotografia livida, i momenti surreali tipicamente lynchani, lo stile raffinato e sofisticato ben lontano da quello pop dei prodotti seriali tipici dell’epoca, l’atmosfera di tensione continua, hanno fatto di Twin Peaks, che in Italia sarebbe stata ribattezzata “I segreti di Twin Peaks”, uno spartiacque nella storia delle serie TV.

Protagonisti della serie erano alcuni attori feticcio di David Lynch, come Kyle McLachlan, che con il regista aveva interpretato “Dune”, “Velluto blu” e il film prequel della serie, “Fuoco cammina con me”, stelle del cinema degli anni 50 come Piper Laurie, ma anche attrici che grazie alla serie sono diventate molto famose per qualche anno, come Lara-Flynn Boyle, Sherilyn Fenn e Sheryl Lee.

Il revival del 2017

Un mito che ha resistito al passare degli anni, al punto che nel 2017 lo stesso regista ha scritto e realizzato una serie revival con molti dei protagonisti della serie originale. Un evento atteso da milioni di estimatori in tutto il mondo che, come spesso accade nel caso delle opere del regista, ha diviso critica e pubblico ma non è passato certamente inosservato.

Come vederlo in streaming

Svariate le possibilità per approcciarsi a questo titolo. La serie è infatti presente nell’ampio catalogo On Demand di Sky. Gli abbonati possono dunque decidere di avviare in qualsiasi momento il celebre primo episodio, così da cimentarsi in una folle caccia all’assassino, provando a rispondere alla celebre domanda: chi ha ucciso Laura Palmer?

Le stagioni di Twin Peaks possono essere apprezzate in ogni dove e su qualsiasi dispositivo sfruttando il servizio Sky Go oppure su NOW TV. Le prime due stagioni saranno a disposizione in streaming fino al 30/12/2020. La terza invece resterà nel catalogo Sky fino al 19/05/2020.