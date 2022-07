Come finisce Stranger Things? Spiegazione finale di stagione: chi è morto (SPOILER)

Finalmente sono disponibili su Netflix gli ultimi due episodi di Stranger Things (che uniti insieme fanno circa 4 ore di visione) che concludono la quarta stagione che ha letteralmente sconvolto il pubblico per via dei contenuti molto forti.

Come finisce Stranger Things 4? Ecco chi muore

Se non sapete come finisce Stranger Things (e non volete saperlo) sappiate che questo articolo contiene degli SPOILER sulla conclusione della quarta stagione, buona lettura.

Al contrario di quanto si poteva immaginare, nel finale di stagione moriranno due personaggi in modo del tutto inaspettato: il dottor Brenner e Eddie Munson.

Undici dopo avere aperto gli occhi su “papà”, si troverà in fuga proprio con lui che verrà freddato dai colpi di pistola dei militari che hanno trovato il suo laboratorio.

Eddie Munson, invece, morirà da eroe. Il ragazzo, insieme agli altri protagonisti, cercherà di fermare Vecna facendo da “esca” ai pipistrelli del sottosopra al fianco di Dustin.

La situazione prenderà una piega inaspettata che il nostro protagonista affronterà da vero eroe: “Stavolta non sono scappato. Ti voglio bene”, dice a Dustin un attimo prima di morire.

La battaglia tra Vecna e Undici

Il piano dei ragazzi mostra notevoli difficoltà che solamente l’arrivo di Undici potranno modificare. Per questo motivo, la giovane interverrà a distanza supportata da Mike e Will.

Dopo una dura lotta Vecna non muore: cosa accadrà nella quinta (e ultima) stagione? Non ci resta che attendere…