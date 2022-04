Da alcuni giorni è disponibile su Netflix la quinta stagione di Elite, la serie spagnola che sta facendo impazzire i teenager di tutto il mondo grazie anche all’arrivo di alcune interessanti new entry del cast.

Elite, André Lamoglia parla del rapporto con Manu Rios

Tra le più apprezzate new entry del cast di Elite c’è l’attore André Lamoglia (nella serie interpreta Ivan) che ha dovuto girare delle scene particolarmente bollenti con il collega Manu Rios (Patrick).

Intervistato da GQ Brazil, Lamoglia ha parlato delle scene intime girate con Rios:

È stato molto più facile da filmare di quanto pensassi. Mi sentivo davvero a mio agio quando dovevo farle. Mi ha fatto sentire davvero a mio agio. E il fatto che andiamo d’accordo è ottimo per la serie e per le scene perché si ha già una certa intimità, una certa chimica dentro e fuori dal lavoro.

Durante una chiacchierata con Esquire Spain, è stato chiesto all’attore se avesse utilizzato una imbottitura nel corso delle riprese. Una domanda a cui André Lamoglia ha risposto con un sorriso: “Tutto è mio! Tutto mio”.

E non è stato neanche utilizzato alcun ‘doppelganger’ nelle scene più hot: “La verità è no. Non ho nemmeno pensato di chiederlo”.

Retroscena sulle scene bollenti

L’attore di Elite ha parlato delle scene piccanti aggiungendo altri particolari: