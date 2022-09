Grande attesa per Mare Fuori 3. In queste ore, inoltre, sono usciti anche degli spoiler croccanti in merito ad una possibile coppia gay che allieterà le nuove trame delle puntate in arrivo.

Mare Fuori 3, spoiler: coppia gay nella nuova stagione

“Nella terza serie affronteremo, tra le altre cose, il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato, ma in maniera anche poco consapevole. È una tematica importante, come l’amicizia”, ha svelato l’ideatrice della serie Cristiana Farina.

Davide Maggio, in queste ore, ha diffuso uno spoiler ancora più croccante:

Possiamo annunciarvi in anteprima che nell’attesissima terza stagione di Mare Fuori ci sarà una storia gay.

Di chi si tratterà?

Mare Fuori, quando andrà in onda la terza stagione?

La serie attualmente ha vissuto una seconda vita per merito di Netflix. Ed infatti, fin dalla sua uscita, Mare fuori è entrata di diritto nella top ten delle serie più viste della celebre piattaforma di streaming.

Quando vedremo la terza stagione? Le riprese di Mare Fuori 3 si sono concluse alcuni giorni fa, come annunciato su Instagram dal regista:

Abbiamo finito. 18 settimane di passione per confezionare 12 puntate, cioè 6 film, cioè un film ogni 3 settimane, solo con una squadra come questa si poteva riuscire nell’impresa con la qualità che vedrete. W #MareFuori!

Secondo gli spoiler, la terza stagione dovrebbe arrivare in televisione a febbraio 2023.

Attualmente non si conosce la trama del seguito ma possiamo dirvi con certezza che ci saranno ancora Carmine, FIlippo e Naditza. Come si evolverà la storia d’amore tra il giovane milanese e la zingara napoletana?

Carmine riuscirà ad avere giustizia dopo la morte della moglie Nina per mano di Totò?

Nel frattempo Carolina Crescentini – che interpreta la direttrice dell’IPM – ha raccontato che verrà dato grande spazio alle storie dei ragazzi che lasciano l’istituto per rifarsi una vita fuori.

Naturalmente non mancheranno le new entry che avranno il ruolo di portare scompiglio mettendo in discussione gli equilibri già precari dei giovani carcerati.