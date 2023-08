Cosa ci racconterà la terza stagione di Heartstopper? Dopo la pubblicazione della seconda, i fan della serie TV non vedono l’ora di scoprire il resto. Nel frattempo Joe Locke ha fatto anche coming out.

La serie teen basata sull’opera di Alice Oseman è uno dei più grandi successi degli ultimi anni e, dopo aver visto la seconda stagione, gli estimatori non vedono l’ora di vedere anche la terza, già confermata da Netflix.

Attualmente non esiste una sinossi ufficiale ma, visto il finale di stagione, si presume che anche la terza possa concentrarsi sulla coppia formata da Charlie e Nick in attesa del college.

Ma non finisce qui.

Visto che Heartstopper 2 ha adattato il terzo fumetto di Oseman, è possibile che si passi direttamente al quarto capito dell’università.

Quando uscirà la terza stagione? Le riprese dovrebbero iniziare ad ottobre, quindi gli episodi potrebbero arrivare entro la fine del 2024.

Charlie Spring e Nick Nelson, interpretati rispettivamente da Joe Locke e Kit Connor, sono tornati più innamorati che mai e, proprio il 19enne Locke ha ufficialmente fatto coming out dalle pagine di Teen Vogue:

La gente lo ha dedotto e scritto, e io non ho mai corretto nessuno perché non ne sentivo il bisogno. Ma non ho mai dichiarato specificamente la mia sessualità. Sono apertamente gay da quando avevo, tipo, 12 anni.