Vincitore di Amici fa coming out: “Sono gay”, ecco perché non ne parlava

Virginio Simonelli, vincitore di Amici 10, intervistato da Vanity Fair ha fatto coming out svelando per quale motivo non ha mai parlato della sua omosessualità nonostante non l’abbia mai nascosta.

Vincitore di Amici fa coming out: “Sono gay”

Sono gay ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato. Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità.

“Certe cose si maturano col tempo”, continua Virginio quando gli chiedono quando ha capito di essere gay:

Confesso di aver avuto relazioni con donne che ho amato tanto, seguendo sempre il concetto secondo cui l’amore è amore. Ma certamente arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie.

L’ex vincitore di Amici svela di avere avuto due storie importanti:

Ne ho avute due. La prima è durata 18 anni e la seconda la sto vivendo ora, ma è cominciata quattro anni fa. L’amore aiuta tanto. Insegna a capirti, a comprendere i propri limiti, a imparare dall’altro. Ma soprattutto a non sentirti mai solo, a essere forte. Avere accanto qualcuno che ti ama da forza, aiuta ad ‘aggiustarti’. Chiaramente tutto parte da noi, ma non c’è nulla di male nel dividere il peso.