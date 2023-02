Dove vedere Mare Fuori 3? La terza stagione non è su Netflix, quando inizia in tv

Continua il successo di Mare Fuori, la serie tv che narra le storie dei ragazzi chiusi nel carcere minorile di Napoli e che torna con la sua terza stagione. Ma dove sarà possibile vedere Mare Fuori 3? La serie Rai ha avuto una seconda vita grazie a Netflix, ma la terza stagione vivrà di una nuova vita.

Dove vedere Mare Fuori 3 in streaming e quando arriva in tv

Mare Fuori 3 è approdato su RaiPlay dove dal primo febbraio sono disponibili le prime tre puntate pronte per essere visionate esclusivamente in streaming. La nuova stagione non sarà quindi disponibile su Netflix, dove tuttavia sarà possibile recuperare le prime due stagioni.

Per il momento è possibile vedere solo tre puntate, dunque sei episodi della terza stagione di Mare Fuori, ma quando saranno disponibili i restanti sei episodi finali? Fonti Rai avrebbero svelato a Fanpage.it che tutti gli episodi di Mare Fuori 3 saranno disponibili su RaiPlay dal prossimo 15 febbraio.

Una data importante che vedrà anche la messa in onda su Rai2 della seconda stagione di Mare Fuori. Ecco il calendario delle sei puntate:

15 febbraio – prima puntata

22 febbraio – seconda puntata

1 marzo – terza puntata

8 marzo – quarta puntata

15 marzo – quinta puntata

22 marzo – sesta puntata

Mare Fuori, intanto, continua a collezionare un grande successo, basti pensare ai numeri record di Mare Fuori 3 disponibile su RaiPlay. Si parla di 8 milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecentomila ore di visione a sole 24 ore dal lancio dei primi sei episodi della terza stagione.

Un doppio record perché Mare Fuori su RaiPlay è il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel, nella prima giornata di disponibilità su una piattaforma digitale nel nostro Paese.